Половина новых заражённых коронавирусом в Ульяновской области – работники больницы

15:06 | 12.04.2020

Фото: pixabay.com

Четверо из восьми новых пациентов с COVID-19 в Ульяновской области – работники больницы. На сегодняшний день в регионе заболевших уже 70.



Напомни , за последние сутки в России подтверждены 2186 случаев новой коронавирусной инфекции в 52 регионах. Всего в стране зарегистрировано 15 770 заболевших в 82 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1291 человека.



За сутки в РФ 24 человека с коронавирусом скончались, общее число смертей достигло 130.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»