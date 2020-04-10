Из иркутской психиатрической больницы сбежали пациенты

09:45 | 12.04.2020

В Иркутской области из психиатрической больницы №1 сбежали шесть пациентов. Сотрудники полиции ведут поиски, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.



«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан»,- говорится в сообщении.



Все наружные наряды полиции, оперативники и участковые ориентированы на розыск мужчин 1992 - 2001 годов рождения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»