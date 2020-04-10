Россия и мир
10:05 | 11.04.2020
Фото: utv.ru
Юрист, защищающий врачей РКБ им. Куватова, заявил о подготовке обращения в прокуратуру
По словам Тимура Уразметова, с начала эпидемии коронавируса руководство республики заявляло о готовности системы здравоохранения Башкирии и о низких темпах распространения вируса. В это время в главной больнице республики росло количество пациентов с респираторными осложнениями, которые называли внебольничной пневмонией и отказывались тестировать таких больных на коронавирус. Врачам не давали приостановить прием плановых пациентов и не обеспечивали в полной мере средствами защиты.
По мнению юриста, происходящее в медучреждении пытаются скрыть: «В понедельник все двери были заперты. Всем было устно объявлено, что больница закрывается на карантин и что покидать её нельзя под страхом уголовной ответственности. На требования представить постановление главного санитарного врача республики, на основании которого было ограничена свобода медперсонала, руководство больницы не реагировало. На текущий момент у нас десятки заражённых врачей и пациентов».
Также он рассказал, что после объявления карантина руководство больницы перестало выходить на связь с медиками, у которых на тот момент не было продуктов, сменной одежды и даже зубных щёток.
6 апреля больница продолжала выписывать пациентов, рассказал Уразметов. В это время в поликлинике шёл приём больных, ежедневно приезжающих со всей республики и уезжающих разносить вирус дальше по городам и сёлам. Юрист предположил, что именно из-за этого начали закрывать больницы региона.
«Сейчас мы готовим обращение в прокуратуру. Всё это должно стать предметом тщательного расследования. Надеемся на Вашу поддержку», – подытожил правозащитник.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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