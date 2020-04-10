 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Россия и мир


Главная

10:05 | 11.04.2020

Фото: utv.ru

Юрист, защищающий врачей РКБ им. Куватова, заявил о подготовке обращения в прокуратуру

Юрист сотрудников РКБ им. Куватова в Уфе Тимур Уразметов обратился к члену СПЧ при президенте России Леониду Никитинскому. Текст этого обращения появился на сайте уфимского отделения радиостанции «Эхо Москвы». В своём письме правозащитник заявил, что вместе с коллегами и врачами готовит заявление в прокуратуру.

По словам Тимура Уразметова, с начала эпидемии коронавируса руководство республики заявляло о готовности системы здравоохранения Башкирии и о низких темпах распространения вируса. В это время в главной больнице республики росло количество пациентов с респираторными осложнениями, которые называли внебольничной пневмонией и отказывались тестировать таких больных на коронавирус. Врачам не давали приостановить прием плановых пациентов и не обеспечивали в полной мере средствами защиты.

По мнению юриста, происходящее в медучреждении пытаются скрыть: «В понедельник все двери были заперты. Всем было устно объявлено, что больница закрывается на карантин и что покидать её нельзя под страхом уголовной ответственности. На требования представить постановление главного санитарного врача республики, на основании которого было ограничена свобода медперсонала, руководство больницы не реагировало. На текущий момент у нас десятки заражённых врачей и пациентов».

Также он рассказал, что после объявления карантина руководство больницы перестало выходить на связь с медиками, у которых на тот момент не было продуктов, сменной одежды и даже зубных щёток.

6 апреля больница продолжала выписывать пациентов, рассказал Уразметов. В это время в поликлинике шёл приём больных, ежедневно приезжающих со всей республики и уезжающих разносить вирус дальше по городам и сёлам. Юрист предположил, что именно из-за этого начали закрывать больницы региона.

«Сейчас мы готовим обращение в прокуратуру. Всё это должно стать предметом тщательного расследования. Надеемся на Вашу поддержку», – подытожил правозащитник.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:12 | 11.04.2020
Энергетики устранили коммунальную аварию на Челюскинцев

10:53 | 11.04.2020
«Выходя на улицу, вы рискуете чьим-то здоровьем»: главный санврач Свердловской области обратился к уральцам

10:24 | 11.04.2020
В Екатеринбурге в одном пожаре сгорели три машины

09:23 | 11.04.2020
Сотрудники МЧС напомнили свердловчанам о правилах противопожарного режима

01:51 | 11.04.2020
Ещё 8 человек с коронавирусом скончались а Москве

10.04.2020

19:40 | 10.04.2020
Из-за аварии на улице Челюскинцев в Екатеринбурге будет перекрыто движение трамваев

19:30 | 10.04.2020
В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемых в сбыте двух килограмм наркотиков

19:04 | 10.04.2020
В свердловских стационарах находится 129 человек с подозрением на коронавирус

18:45 | 10.04.2020
Свердловчане могут принять участие в онлайн-флешмобе ко Всемирному дню космонавтики

18:28 | 10.04.2020
В Свердловской области отменили брифинг оперштаба по коронавирусу

18:18 | 10.04.2020
В Перми начался ремонт тротуаров

18:14 | 10.04.2020
Пермская компания приняла 150 человек для увеличения объемов производства средств индивидуальной защиты

18:05 | 10.04.2020
Губернатор Свердловской области разрешил открыть парикхмахерские

17:55 | 10.04.2020
137 спортсменов Прикамья приняли участие в донорской акции

17:53 | 10.04.2020
На Среднем Урале отремонтируют улицы, ведущие к больницам

17:36 | 10.04.2020
В Прикамье от коронавируса выздоровели уже 15 человек

17:26 | 10.04.2020
Компания «Т Плюс» проведет социальную акцию к 75-летию Победы

17:25 | 10.04.2020
Коммунальную аварию в Екатеринбурге на улице Челюскинцев устранят до вечера

16:57 | 10.04.2020
Екатеринбургские храмы проведут онлайн-трансляции богослужений в Вербное воскресенье

16:38 | 10.04.2020
Под Екатеринбургом задержали водителя «Камаза» за дачу взятки инспекторам ДПС

16:15 | 10.04.2020
Общественный транспорт Екатеринбурга начал работать в штатном режиме

15:57 | 10.04.2020
В Краснотурьинске задержан живодер, убивший и съевший собаку

15:47 | 10.04.2020
«Уралкалий» реализует мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции

15:36 | 10.04.2020
В Свердловской области берут особняки под охрану

15:13 | 10.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге оказался одним из самых низких по России

15:11 | 10.04.2020
Энергетики напоминают: за температуру в квартирах отвечают УК и ТСЖ

14:52 | 10.04.2020
Мэр Нижнего Тагила призвал местных жителей сохранять спокойствие

комментариев: 1

14:37 | 10.04.2020
Дума Екатеринбурга направит полицейским защитные маски

14:20 | 10.04.2020
В Екатеринбурге заработала «горячая линия» психологов-волонтеров

14:13 | 10.04.2020
В Пермском крае разработано приложение для бесконтактной оплаты

13:58 | 10.04.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении автомобиля

13:39 | 10.04.2020
Свердловчанам приходят смс о недопустимости нарушения карантина пенсионерами, хотя в указе губернатора нет возрастного ограничения

13:27 | 10.04.2020
В Перми на ряде автобусных маршрутов увеличилось количество транспортных средств

13:23 | 10.04.2020
В Прикамье появится система электронных пропусков для выхода на работу в период самоизоляции

13:18 | 10.04.2020
На Среднем Урале провели 2159 исследований проб на коронавирус

13:17 | 10.04.2020
В Перми началось строительство ливневки на улице Полазненской

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 