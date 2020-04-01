Свыше 30 стран попросили Россию поставить аппараты искусственной вентиляции лёгких

17:09 | 10.04.2020

Свыше 30 государств обратились к России с просьбами о поставках аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом рассказал замглавы Минпромторга Олег Бочаров. «По аппаратам ИВЛ на данный момент у нас более 30 заявок от других стран на поставку», — сообщил министр. Сложившаяся ситуация может помочь России выйти на международные рынки, отметил замглавы Минпромторга.



По словам Бочарова, предприятия наращивают выпуск медицинской техники, «как в Великую Отечественную войну». За апрель производство планируется повысить в восемь раз, за май — в 25, а за июнь — в 30, передает РИА «Новости».

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