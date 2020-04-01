Россия и мир
17:03 | 10.04.2020
Рейтинг президента США Дональда Трампа обновил рекорд на фоне пандемии
Согласно этим данным, работу Трампа одобряют 49% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 49% участников исследования, а 2 процента не дали ответа.
Отметим, что средний рейтинг Трампа с 2017 года — 45%, самый низкий показатель в 38% был зафиксирован в октябре 2017 года.
© «Вечерние ведомости»
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