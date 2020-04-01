Путин заявил о новых переговорах с США и Саудовской Аравией по нефти

16:26 | 10.04.2020

Путин заявил о планах продолжить обсуждение цен на нефть с другими мировыми лидерами сразу после разговора с лидерами США и Саудовской Аравии.



Об этом он упомянул в ходе общения с экипажем МКС по видеосвязи, рассуждая о сотрудничестве с США по различным вопросам. «Вчера только с президентом США обсуждали эти проблемы, еще предстоят у нас разговоры на эту тему», — заявил Путин.



Напомним, накануне Путин обсудил по телефону с Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом цену на нефть на мировых рынках, учитывая переговоры в рамках внеочередных переговоров в формате ОПЕК+.

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