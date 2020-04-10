В уфимской больнице коронавирус заподозрили у 170 человек

15:28 | 10.04.2020

Фото: UFA1.RU

Коронавирус предварительно подтвердили у 170 человек в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. В числе возможных заражённых как пациенты, так и врачи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.



На данный момент в больнице остаются изолированными около 600 пациентов и 500 врачей.



Напомним, что ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»