Мэр Москвы Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

12:54 | 10.04.2020

Нарушителей карантина по коронавирусу, ездящих по городу на своих машинах, начнут жестко штрафовать в Москве ‪с пятницы‬, рассказал Собянин, отметив, что речь не идет о наказании всех автовладельцев подряд, передает РИА «Новости».



По его словам, речь идет о наказании, только тех, кто находится на карантине в связи с положительным тестом на коронавирус и домашним лечением, а также их близких родственников, контактировавших с заболевшими лиц и тех, кто вернулся из заграничных поездок.



Собянин заявил, что любой выход нарушителей из подъезда фиксируется и власти могут выписывать штрафы в дистанционном режиме.

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