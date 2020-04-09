Российское правительство купило Сбербанк у ЦБ РФ за 2,14 триллионов рублей

12:08 | 10.04.2020

Правительство приобрело 9 апреля пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников.



Цена продажи пакета акций оказалась на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально. Источники издания объяснили такое снижение тем, что бумаги банка сильно подешевели на Московской бирже — на 20% с 11 февраля 2020 года, когда было объявлено о покупке. Если в середине февраля акция Сбербанка на Московской бирже стоила 254,5 руб., то по итогам 9 апреля — 203,6 руб.

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