Россия и мир
11:33 | 10.04.2020
Власти Мексики согласились сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки
Напомним, 9 апреля прошли переговоры ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По итогам переговоров, нефтедобывающие страны подтвердили намерение снизить нефтедобычу на 10 миллионов баррелей, однако эти договоренности будут действовать только при согласии Мексики, которая покинула заседание, сообщает «Эхо Москвы».
Заседание ОПЕК+ в четверг продолжалось более десяти часов. Обсуждение возобновится в пятницу на базе «большой двадцатки».
© «Вечерние ведомости»
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