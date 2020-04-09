Власти Мексики согласились сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки

11:33 | 10.04.2020

Мексика согласна сократить нефтедобычу на сто тысяч баррелей ежесуточно в ближайшие два месяца — с 1,781 миллиона до 1,681 миллиона баррелей, заявила глава минэнерго страны Росио Нале после переговоров ОПЕК+, передает РИА «Новости».



Напомним, 9 апреля прошли переговоры ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По итогам переговоров, нефтедобывающие страны подтвердили намерение снизить нефтедобычу на 10 миллионов баррелей, однако эти договоренности будут действовать только при согласии Мексики, которая покинула заседание, сообщает «Эхо Москвы».



Заседание ОПЕК+ в четверг продолжалось более десяти часов. Обсуждение возобновится в пятницу на базе «большой двадцатки».

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