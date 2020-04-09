Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве пока не наступил

11:18 | 10.04.2020

Мэр Москвы Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса. По его словам, Москва находится у «подножия пика» пандемии, передает gazeta.ru.



Собянин также не стал прогнозировать, когда распространение вируса пойдет на убыль. «Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас — это 100% все, что мы можем сегодня сделать, сделать», — сказал он.



По данным на 10 апреля, в Москве умерли 50 человек с коронавирусом. Общее число заболевших в Москве на 9 апреля 6698, по всей России – 10 131 человек.

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