В России временно упростят регистрацию безработных на бирже труда

17:20 | 9.04.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает «Интерфакс».



Как рассказал Мишустин в ходе заседания правительства, дистанционную регистрацию на бирже труда можно будет пройти на портале «Работа в России».



Мишустин также напомнил о подготовке мер по поддержке безработных, в том числе выплаты пособия по безработицы на уровне МРОТ с апреля по июнь.

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