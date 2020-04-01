Россия и мир
17:14 | 9.04.2020
Минздрав перечислил основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19
Согласно рекомендациям, для коронавирусной инфекции характерно наличие таких клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции, как повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, передает rg.ru.
© «Вечерние ведомости»
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