Минздрав перечислил основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19

17:14 | 9.04.2020

Минздрав выпустил пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. В документе ведомство в частности перечислило основные симптомы COVID-19.



Согласно рекомендациям, для коронавирусной инфекции характерно наличие таких клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции, как повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, передает rg.ru.

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