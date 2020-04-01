17:07 | 9.04.2020

Причиной возгорания в бизнес-центре в Москве стал взрыв бойлера на восьмом этаже. В ходе ремонта случилась разгерметизация кислородного баллона, говорится в микроблоге ГУ МЧС по столице в Twitter.



Ранее агентство «Интерфакс» сообщало, что врачи осматривают троих человек после произошедшего, у них выявлены незначительные травмы.



Напомним, сегодня на восьмом этаже здания по адресу 2-я Брестская улица произошел взрыв. Пожарной охране удалось потушить возникшее возгорание.

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