Россия и мир
15:05 | 9.04.2020
Фото: retailhoreca.ru
Эксперты рассказали о правилах жизни с человеком, находящимся в группе риска по коронавирусу
Специалисты рекомендуют выделить для этого члена семьи отдельную комнату, или, по крайней мере, спать в разных кроватях. Кроме того, даже дома очень важно соблюдать необходимую дистанцию в 1,5 – 2 метра.
Также эксперты советуют разделить посуду, полотенца и другие домашние предметы, а также чаще стирать домашнюю одежду при температуре выше 60 градусов.
Очень важно как можно чаще дезинфицировать дверные ручки, раковину, унитаз и выключатели, проветривать помещение.
Эксперты напоминают – при температуре выше 38 и затруднённом дыхании нужно срочно вызывать врача.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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