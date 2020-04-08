Эксперты рассказали о правилах жизни с человеком, находящимся в группе риска по коронавирусу

15:05 | 9.04.2020

Фото: retailhoreca.ru

Официальный информационный сайт Правительства России стопкоронавирус.рф подготовил инструкцию о том, что делать, если кто-то из вашей семьи находится в группе риска по коронавирусу.



Специалисты рекомендуют выделить для этого члена семьи отдельную комнату, или, по крайней мере, спать в разных кроватях. Кроме того, даже дома очень важно соблюдать необходимую дистанцию в 1,5 – 2 метра.



Также эксперты советуют разделить посуду, полотенца и другие домашние предметы, а также чаще стирать домашнюю одежду при температуре выше 60 градусов.



Очень важно как можно чаще дезинфицировать дверные ручки, раковину, унитаз и выключатели, проветривать помещение.



Эксперты напоминают – при температуре выше 38 и затруднённом дыхании нужно срочно вызывать врача.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»