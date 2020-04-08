В России молодые люди до 23 лет оказались самыми подготовленными к экономическому кризису

12:35 | 9.04.2020

Наиболее подготовленными к новому экономическому кризису в России оказались молодые люди до 23 лет, об этом свидетельствуют результаты опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие».



Почти половина — 49 процентов — опрошенных, подходящих под критерии «зумеров», имеют сбережения (больше, чем в любой другой возрастной категории). При этом накопления образуются, несмотря на то, что 62,1 процента «зумеров» имеют ежемесячный доход ниже остальных категорий россиян — от менее, чем пяти до 25 тысяч рублей, передает lenta.ru. Кроме того, как утверждают эксперты, поколение «зумеров» наиболее склонно к диверсификации доходов, ведению личного бюджета, а также учету доходов и расходов.

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