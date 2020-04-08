Дональд Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

12:26 | 9.04.2020

США вряд ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Отвечая на вопрос о готовности США сократить нефтедобычу вместе с другими странами, он сказал: «Не думаю. Мы уже сократили и очень ориентированы на рынок».



Также Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия увеличили производство тогда, когда в этом не было необходимости. Затем, по его словам, эпидемия коронавируса обрушила 40 процентов рынка, из-за чего он теперь «наводнен нефтью», передает lenta.ru.

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