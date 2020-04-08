Россия и мир
12:26 | 9.04.2020
Дональд Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Также Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия увеличили производство тогда, когда в этом не было необходимости. Затем, по его словам, эпидемия коронавируса обрушила 40 процентов рынка, из-за чего он теперь «наводнен нефтью», передает lenta.ru.
© «Вечерние ведомости»
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