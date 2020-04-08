Роберт Де Ниро возглавил список актеров, сыгравших больше всего злодейских ролей

12:13 | 9.04.2020

Стала известна десятка актёров, сыгравших больше всего злодейских ролей, сообщает издание guarantorloans.com. Возглавил данный рейтинг Роберт Де Ниро. На его счету 19 отрицательных ролей, начиная с дона Вито Корлеоне во второй части «Крестного отца», за которого он получил «Оскара».



На втором месте с небольшим отрывом расположился шведский актер Петер Стормаре, который сыграл 17 злодеев, включая роли в «Большом Лебовски» и «Плохих парнях 2». Замкнул тройку лидеров Рон Пермлан — на его счету 16 ролей, включая фильмы «Книга жизни» и «Полицейская академия».



В десятку также вошли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

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