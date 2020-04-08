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11:51 | 9.04.2020

В Минпросвещения допустили досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения. В ведомстве отметили, что непройденную часть программы могут перенести на следующий учебный год.

При этом старшеклассники должны будут доучиться и сдать экзамены, при этом нужно будет обеспечить очное их проведение в 9-х классах (ОГЭ) по двум предметам и «полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для учащихся 10–11-х классов».

© «Вечерние ведомости»

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