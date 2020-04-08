В Минпросвещения допустили досрочное завершение учебного года

11:51 | 9.04.2020

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения. В ведомстве отметили, что непройденную часть программы могут перенести на следующий учебный год.



При этом старшеклассники должны будут доучиться и сдать экзамены, при этом нужно будет обеспечить очное их проведение в 9-х классах (ОГЭ) по двум предметам и «полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для учащихся 10–11-х классов».

© «Вечерние ведомости»