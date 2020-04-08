11:46 | 9.04.2020

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию. За минувшие сутки в США умерли рекордные 1965 человек.



Таким образом, число летальных исходов после заражения коронавирусом в США достигло 14 817, при этом в Испании этот показатель составляет 14 792. Первое место в мире по числу жертв COVID-19 занимает Италия, там зафиксировано 17 669 смертей, сообщает gazeta.ru.



По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире более 88,5 тыс. человек умерли от коронавируса.

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