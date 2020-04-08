Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за эпидемии коронавируса

11:36 | 9.04.2020

Премьер-министр России Мишустин заявил, что из-за коронавируса страна в нынешнем году недополучит нефтегазовые и ненефтегазовые доходы, что серьезно ударит по бюджету, передает РИА «Новости».



Мишустин также заявил, что благодаря ежедневному мониторингу ситуации с коронавирусом правительство быстро реагирует и разрабатывает дополнительные решения по поддержке экономики. При этом Мишустин отметил, что принятых мер по поддержке бизнеса может быть недостаточно. «Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать», — подчеркнул глава кабмина.

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