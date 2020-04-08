Россия и мир
10:55 | 9.04.2020
Украина приготовилась к полному отказу от транзита российского газа
При этом он выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода раньше 2021 года. Кроме того, Украина «не прекращает бороться» против запуска «Северного потока – 2» и рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров. По словам Макогона, Киев считает, что российский газопровод «несет риски не только для Украины, но и для всей Европы».
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