Украина приготовилась к полному отказу от транзита российского газа

10:55 | 9.04.2020

Украина приготовилась к отказу от транзита российского газа, для чего проводится программа оптимизации газотранспортной системы страны. Об этом в интервью изданию Liga.net рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.



При этом он выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода раньше 2021 года. Кроме того, Украина «не прекращает бороться» против запуска «Северного потока – 2» и рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров. По словам Макогона, Киев считает, что российский газопровод «несет риски не только для Украины, но и для всей Европы».

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