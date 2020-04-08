Австралийские ученые нашли препарат, подавляющий коронавирус COVID-19 за двое суток

10:51 | 9.04.2020

Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, подавляющий коронавирус за двое суток. Они заявили, что антипаразитарный препарат ивермектин способен эффективно бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19.



В лабораторных условиях исследователи проанализировали действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили лекарство спустя два часа после заражения, передает РИА "Новости". Ученые заявили, что в итоге одна доза лекарства снизила количество вирусной РНК в клетках на 93 процента спустя 24 часа, а на 99 процентов — спустя двое суток.



Исследователи также отметили, что ивермектин широко распространен, так как препарат включен в список основных лекарств ВОЗ, пишет RT.

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