Россия согласилась сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки

10:45 | 9.04.2020

Россия готова сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом, как передает russian.rt.com, сообщили в Минэнерго России. Там отметили, что главным условием российской стороны является готовность других партнёров по сделке заключить общее торговое соглашение.



По сведениям РБК, Россия ожидает, что к новой сделке присоединятся страны, которые в целом добывают 70 млн баррелей в сутки. Издание уточняет, что помимо ОПЕК и России, это США, Канада, Мексика, Бразилия, Норвегия, и другие. Как ожидается, участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти уже сегодня.

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