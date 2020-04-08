В Москве загорелся дом престарелых. Есть погибшие

07:57 | 9.04.2020

Фото: Известия/Павел Бедняков

Накануне вечером в Москве произошёл пожар в доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице. Есть погибшие.



В подвале здания загорелся электрокабель, затем огонь перешёл на первый этаж. Возникло сильное задымление, в результате чего постояльцы просили о помощи из окон.



В МЧС Москвы сообщили, что из дома престарелых спасли 50 человек. По версии МЧС, погибли двое, однако источник «Интерфакса» сообщает, что погибли четверо.



Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что, по предварительным данным, в котельной здания произошел «хлопок». Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара. Устанавливаются все детали произошедшего.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»