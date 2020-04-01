Полицейским разрешили штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции

16:48 | 8.04.2020

Мишустин утвердил соглашение между МВД РФ и правительством Москвы о наделении правоохранителей полномочиями по составлению протоколов за административные правонарушения, передает «Интерфакс». Соглашение позволит полицейским штрафовать жителей города за нарушение режима самоизоляции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Как отмечает ТК «Дождь», за нарушение режима самоизоляции жителей Москвы будут штрафовать на четыре тысячи рублей, при повторном нарушении или нарушении с использованием автомобиля — на пять тысяч рублей.

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