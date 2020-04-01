В Кремле считают, что эффект от режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели

16:41 | 8.04.2020

Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Песков. Так он прокомментировал итоги совещания президента с вирусологами. Песков также отметил, что на совещании доминировало мнение, что самоизоляция была верным решением.



По его словам, решение о дате выхода из режима самоизоляции только предстоит принять в зависимости от развития ситуации.

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