Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим

16:32 | 8.04.2020

Государственный департамент США внес российскую ультранационалистическую организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических.



«Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе. Мы делаем то, чего никто из наших предшественников не сделал, чтобы противостоять этой угрозе», — заявил Координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.



Кроме того, в официальном заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорится, что РИД готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе, а также пытается сплотить подобные группировки для борьбы с теми, кого они называют своими врагами.

© «Вечерние ведомости»