Власти Петербурга вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции

16:22 | 8.04.2020

Парламент Петербурга одобрил губернаторский законопроект о штрафах для горожан и бизнеса за нарушение режима самоизоляции.



Неисполнение петербуржцами ограничений, в том числе режима самоизоляции, будет наказываться штрафом в 4 тысячи рублей. За повторное нарушение физлица будут наказаны уже на 5 тысяч, должностные лица — на сумму от 40 до 50 тысяч, а юрлица — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.



Штрафовать горожан и бизнес будет не полиция, а районные администрации. Новые штрафы не касаются тех, кто нарушает карантин, а не изоляцию (на карантин отправляют вернувшихся из-за границы и имевших контакт с инфицированными). В Петербурге пока самоизолироваться обязаны граждане старше 65 лет, для остальных ограничения носят рекомендательный характер, передает dp.ru.

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