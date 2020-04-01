Замглавы Минпромторга Овсянникова исключили из «Единой России»

16:16 | 8.04.2020

«Единая Россия» решила исключить из своих рядов замминистра промышленности и торговли Овсянникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕР. Отмечается, что также поставлен вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.



Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в аэропорту во время досмотра замминистра начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и в итоге был задержан. В итоге на Овсянникова был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.



Напомним, Овсянников был назначен замглавы Минпромторга в октябре 2019 года. Ранее он был губернатором Севастополя.

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