Минздрав: россиянам не рекомендуется обращаться к врачу, если нет угрозы жизни и здоровью

14:39 | 8.04.2020

Фото: depositphotos.com

Сегодня, 8 апреля, Минздрав России принял решение по временному изменению действующих порядков организации оказания медицинской помощи.



С сегодняшнего дня руководству медицинских организаций рекомендовано перенести сроки оказания плановой медицинской помощи в больницах. В полном объёме, при этом, медпомощь будет оказана пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии.



Также в Минздраве порекомендовали гражданам, жизни и здоровью которых ничего не угрожает, перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»