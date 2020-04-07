Россиян больше пугает крах экономики из-за коронавируса, чем сама болезнь

13:24 | 8.04.2020

Фото: РИА Новости

Социологический антикризисный центр провёл опрос, результаты которого показали, что россияне боятся экономических последствий пандемии коронавируса сильнее, чем самой болезни. Большинство граждан опасаются, что серьезный спад в экономике повлечет за собой снижение уровня жизни.



Согласно данным исследования, экономический кризис уже затронул более 60% опрошенных, при этом у 45% россиян существенно сократились доходы семьи. 23% граждан сообщили, что вирус и экономический спад существенно ударили по бизнесу, а у 15% закрылась компания или место работы. 8% опрошенных работу просто потеряли, о чём свидетельствуют данные исследования.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»