Художник Никас Сафронов в свой день рождения попал в ДТП в центре Москвы

12:43 | 8.04.2020

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в центре Москвы в свой день рождения.



Художник на своем Porsche поехал в магазин за продуктами, однако внезапно в его автомобиль врезалась машина каршеринга. «Зуб шатается и губу разбил», — рассказал Сафронов РЕН ТВ о своих травмах.



При этом в ГИБДД заявили, что в результате аварии «пострадали незначительно» двое человек, и «это не пассажиры Porsche».

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