В Минздраве заявили, что до трети тестов на коронавирус могут быть ошибочными

12:39 | 8.04.2020

Точность существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 70–80%. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, пишет «Медвестник».



По его словам, есть пациенты с отрицательными результатами теста, хотя у них есть болезнь COVID-19. Авдеев добавил, что были проведены исследования, участниками которых стали 1,4 тыс. пациентов. Как сообщил специалист, тесты не сработали в 300 случаях. Лабораторный тест на коронавирус ошибочно оказался отрицательным, в то время как компьютерная томография показала изменения в лёгких.

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