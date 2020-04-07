Путин обсудил с вирусологами возможное сокращение режима самоизоляции

11:45 | 8.04.2020

Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России. В частности, на кадрах, опубликованных телеканалом «Россия 24», глава государства поинтересовался о возможности сокращения режима самоизоляции и количества нерабочих дней, передает РИА «Новости».



«Я думаю, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдёт инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», — ответил Путину директор ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев.



Специалист также добавил, что сейчас важно продолжать работу по профилактике коронавируса. «Ограничение контактов — важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов», — сказал он.

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