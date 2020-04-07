Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с пожелавшими вернуться на родину гражданами РФ

11:40 | 8.04.2020

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с гражданами России, пожелавшими вернуться на родину.



В посольстве России в США отметили, что список пассажиров был сформирован исключительно на основании данных, направленных на портал Госуслуги, в которых указан регион следования Москва или Московская область.



Как сообщает «РИА Новости», регистрацию прошли ряд граждан, но общее число зарегистрировавшихся пассажиров официально не объявили. В то же время в аэропорт приехали несколько десятков россиян, не прописанных в Москве и Московской области. Они не были зарегистрированы на рейс.

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