В США число умерших от коронавирусной инфекции достигло рекордных 1736 за сутки

11:02 | 8.04.2020

Количество жертв коронавирусной инфекции в Америке за минувшие сутки достигло 1736 человек. Это самый большой показатель с начала эпидемии в США. Предыдущий рекорд по суточному числу смертей в стране был установлен 4 апреля. Тогда погибли 1344 человека.



В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек. Наибольшее число смертей — 4009 — зафиксировано в Нью-Йорке, который является эпицентром эпидемии COVID-19 в стране.



Всего в США COVID-19 заболели более 398 тысяч человек, 22 тысячам пациентов удалось выздороветь, отмечает РИА «Новости».

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