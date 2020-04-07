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10:54 | 8.04.2020

Власти РФ накопили перед кризисом почти 18 триллионов рублей

Накопленные ликвидные активы России по состоянию на 1 марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка. Но антикризисный пакет властей пока не превышает 1,4 триллионов. Как поясняет издание, мешают правила расходования средств из Фонда национального благосостояния, в которых нет оговорок на случай чрезвычайных обстоятельств.

Напомним, эти накопления сформировались за счёт рублёвых и валютных депозитов федеральных и региональных властей. Основные валютные накопления Минфин сформировал ещё в начале 2020 года.

© «Вечерние ведомости»

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