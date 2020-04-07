Власти РФ накопили перед кризисом почти 18 триллионов рублей

10:54 | 8.04.2020

Накопленные ликвидные активы России по состоянию на 1 марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка. Но антикризисный пакет властей пока не превышает 1,4 триллионов. Как поясняет издание, мешают правила расходования средств из Фонда национального благосостояния, в которых нет оговорок на случай чрезвычайных обстоятельств.



Напомним, эти накопления сформировались за счёт рублёвых и валютных депозитов федеральных и региональных властей. Основные валютные накопления Минфин сформировал ещё в начале 2020 года.

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