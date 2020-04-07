Глава ФМБА заявила, что пик эпидемии COVID-19 в России наступит через 10-14 дней

10:49 | 8.04.2020

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через 10–14 дней. Об этом 7 апреля заявила глава федерального медико-биологическое агентства Вероника Скворцова, передает iz.ru. По ее словам, после этого прирост числа больных продержится некоторое время, а затем начнет уменьшаться.



Скворцова отметила, что эти данные получены лучшими группами прогнозирования, куда входят математики и биологи. Кроме того, глава ФМБА уточнила, что «спуск» с плато займет примерно столько же времени, что и подъем на него.

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