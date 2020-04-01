Мессенджер WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса

16:08 | 7.04.2020

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании. Теперь популярные сообщения можно будет пересылать лишь одному человеку за раз.



«Мы наблюдали значительное увеличение объёма пересылки, которое, по словам пользователей, может быть подавляющим и может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что важно замедлить распространение этих сообщений, чтобы WhatsApp был местом для личной беседы», — заявили в WhatsApp.



Как напоминает gazeta.ru, изначально сообщения в WhatsApp можно было пересылать сразу 256 адресатам. Постепенно лимит снижался — в последний раз до 5 человек.

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