Российские власти введут запрет на ввоз в страну дешевого бензина

16:01 | 7.04.2020

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.



Эта мера, возможно, вступит в силу уже в апреле. Сначала о новых правилах известят компании, а затем закрепят ее на законодательном уровне. Ограничения, как ожидается, будут действовать временно, до сентября. Или до того времени, когда цены на нефть стабилизируются.



Отмечается, что за последний месяц появилась значительная разница между ценой на бензин внутри страны и за рубежом. Это произошло из-за того, что в других странах, когда нефть дешевеет, как это произошло в прошлом месяце, стоимость топлива также падает. В России же этого не происходит из-за механизма сглаживания цен, который ранее одобрили в правительстве.

© «Вечерние ведомости»