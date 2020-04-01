Власти РФ анонсировали новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

15:57 | 7.04.2020

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условия распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Мишустин. «Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей», - заявил он. Когда данные меры будут введены и в чем они заключаются, пока не уточняется.



Согласно данным на 7 апреля, коронавирусом в стране заражены более семи тысяч человек, погибли свыше 50.

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