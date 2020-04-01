В семи префектурах Японии ввели режим чрезвычайной ситуации

15:43 | 7.04.2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 7 апреля объявил режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах страны на фоне пандемии коронавируса. Режим ЧС будет объявлен в префектурах Токио, Осака, Канагава, Сайтама, Хёго, Фукуока и Тиба.



Накануне сообщалось, что при режиме ЧП будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.



При этом Абэ представил пакет мер стимулирования, который он назвал одним из крупнейших в мире для смягчения экономического удара, вызванного пандемией. Правительство собирается потратить астрономическую сумму в 108 триллионов иен (990 миллиардов долларов США), что составляет 20% от объема производства Японии, чтобы смягчить воздействие эпидемии на третью по величине экономику мира, сообщает MK.ru.

© «Вечерние ведомости»