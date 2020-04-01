Власти РФ предложили давать гражданство без отказа от имеющегося

15:38 | 7.04.2020

Правительство внесло в Госдуму законопроект, благодаря принятию которого иностранцы смогут получать гражданство РФ без отказа от имеющегося, передает rg.ru.



Помимо этого, законопроект предлагает отменить положение, требующее находиться в России в течение трех лет и подтвердить наличие средств для существования, для тех, кто был гражданином СССР, проживал или проживает на территориях, входивших в его состав, сообщает РБК.



Проект по упрощению получения российского гражданства власти представили еще в октябре прошлого года.

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