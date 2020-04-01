12:47 | 7.04.2020

Саудовская Аравия поставила России ультиматум в ходе переговоров по сокращению добычи нефти, сообщает Bloomberg.



По данным агентства, участники переговоров согласны, что в целом добычу следует снизить на 10 миллионов баррелей в сутки, но расходятся в вопросе о том, как разделить объем.



Власти Саудовской Аравии настаивают, что ее квота уменьшится на 3 миллиона баррелей, у Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 миллиона. Но считать предлагается от текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК резко нарастили добычу. В частности, Саудовская Аравия, и ОАЭ подняли добычу на 2,5 и 1 миллион баррелей соответственно, а Россия оставила свои мощности работать в прежнем режиме.



Таким образом, если Москва согласиться на предложение Эр-Рияда, то российским компаниям придется сокращаться на 1,5 млн баррелей, тогда как Saudi Aramco — на 0,5 млн баррелей.

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