12:37 | 7.04.2020

В понедельник вечером, согласно официальному заявлению канцелярии на Даунинг стрит, состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось. Он был перемещен в отделение интенсивной терапии. Пока он не подключен к аппарату ИВЛ, ранее в понедельник он получал кислород через маску.



Джонсон 27 марта объявил, что заражен коронавирусом. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать.

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