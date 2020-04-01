В ближайшее время россиян ждет рост цен на продукты до 20%

12:33 | 7.04.2020

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.



Отмечается, что подорожание затронет товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений в бизнесе, к которым привел коронавирус. Речь идет о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, хлебе и рыбе.

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