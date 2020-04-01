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12:29 | 7.04.2020

Эксперты назвали самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Официанты, повара, охранники и уборщики были признаны самыми невостребованными профессиями в марте текущего года на фоне пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование ряда рекрутинговых компаний. «Одна из самых популярных линейных позиций «официант» - за последние 3 недели количество вакансий снизилось в 10 раз», - рассказали в сервисе поиска работы Worki.

По данным HeadHunter, в марте самыми ненужными профессиями стали официант, ивент-менеджер, офис-менеджер, горничная, секретарь и фитнес-тренер.

Кроме того, снизилось число вакансий медсестер, хотя размер предлагаемой заработной платы в среднем вырос на 9%. Сейчас средняя зарплата медсестер по Москве составляет около 42,3 тыс. рублей, а по стране — 36,1 тыс. рублей.

© «Вечерние ведомости»

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