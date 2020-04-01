Власти Приморья отложили введение системы обязательных СМС-пропусков

12:05 | 7.04.2020

Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Выдачу таких пропусков запустили в регионе со вторника на период полной самоизоляции.



Власти Приморья заявляли, что с 7 апреля гражданам кроме паспорта и справки с работы с собой необходимо будет предоставлять смс-сообщение от портала «Госуслуг». Однако множество жителей региона так и не смогли получить смс-оповещение. Таким образом принято решение о том, что наличие СМС-пропуска не является обязательным. За это никого штрафовать не будут.



Сделают ли смс-пропуска обязательными, будет зависеть от обстановки в крае, заявил краевой министр связи Максимчук. Систему электронных пропусков после доработки запустят в полном объеме «только при соответствующем решении оперативного штаба в случае необходимости».

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