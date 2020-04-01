В первом квартале 2020 года число обанкротившихся россиян выросло в 1,7 раза

11:57 | 7.04.2020

За январь–март этого года обанкротились 22,4 тыс. граждан, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на единый федеральный реестр «Федресурс».



В абсолютном выражении лидером среди регионов стала Москва — 1,4 тысячи человек с ростом в 40,5 процента. Далее следуют Московская область - 1,3 тысячи (рост на 64,2 процента), и Краснодарский край — 1,2 тысячи (рост на 117,8 процента).



«Текущая тенденция - следствие наработки технологий и практики, а также распространения информации о возможностях процедуры, - отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. По его мнению, последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае упрощения процедуры, проявятся не ранее чем через год.

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